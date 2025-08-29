Англія

Польський захисник вирушить до Португалії.

Захисник Арсеналу Якуб Ківьор продовжить кар’єру у Порту. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби досягли домовленості про оренду з обов’язковим викупом.

За інформацією джерела, Порту заплатить 2 мільйони євро за оренду, а також буде зобов’язаний викупити футболіста за 17 мільйонів євро.

Угода передбачає додаткові бонуси та відсоток від подальшого продажу, що може збільшити загальну суму трансферу до 25–27 мільйонів євро.

Очікується, що найближчими 24 годинами 25-річний Ківьор прилетить до Порту, щойно будуть узгоджені всі документи.