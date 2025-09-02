Англія

Гравець збірної України поділився емоціями та привітав уболівальників нового клубу.

Новачок Ноттінгем Форест і гравець національної збірної України Олександр Зінченко звернувся до фанатів англійського клубу та висловив радість від свого переходу.

Слова українця передає пресслужба "лісників":

"Привіт хлопці, я такий щасливий приєднатися до Ноттінгем Форест, я так чекаю на цей сезон. Не можу дочекатися, щоб з вами побачитися. Вперед, Форест!" – сказав Зінченко.

Зінченко переїхав до Англії у 2016-му, провівши коротку оренду в ПСВ, після чого п’ять років захищав кольори Манчестер Сіті. У 2022 році він перейшов до Арсеналу, де зіграв 91 матч. У складі збірної України футболіст провів 74 зустрічі та забив 12 м’ячів, а у 2021 році став наймолодшим капітаном в історії команди.