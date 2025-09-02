Порту офіційно оголосив про підписання захисника Арсенала Якуба Ківьора на правах річної оренди.

За рік співпраці португальський клуб заплатить два мільйони євро.

Після завершення оренди Порту зобов’язаний викупити контракт 24-річного польського футболіста за 17 мільйонів євро.

Додатково передбачені бонуси у розмірі восьми мільйонів євро, які можуть бути виплачені залежно від досягнення певних умов.