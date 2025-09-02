Португальський клуб уклав річну орендну угоду з подальшою купівлею польського захисника.
Якуб Ківьор, Порту
02 вересня 2025, 10:05
Порту офіційно оголосив про підписання захисника Арсенала Якуба Ківьора на правах річної оренди.
За рік співпраці португальський клуб заплатить два мільйони євро.
Після завершення оренди Порту зобов’язаний викупити контракт 24-річного польського футболіста за 17 мільйонів євро.
Додатково передбачені бонуси у розмірі восьми мільйонів євро, які можуть бути виплачені залежно від досягнення певних умов.