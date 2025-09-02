Португалія

Португальський клуб уклав річну орендну угоду з подальшою купівлею польського захисника.

Порту офіційно оголосив про підписання захисника Арсенала Якуба Ківьора на правах річної оренди.

За рік співпраці португальський клуб заплатить два мільйони євро.

Після завершення оренди Порту зобов’язаний викупити контракт 24-річного польського футболіста за 17 мільйонів євро.

Додатково передбачені бонуси у розмірі восьми мільйонів євро, які можуть бути виплачені залежно від досягнення певних умов.