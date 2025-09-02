Італія

38-річний форвард підписав контракт із новачком Серії А як вільний агент.

Кремонезе на офіційному сайті повідомив про підписання колишнього форварда Лестера та збірної Англії Джеймі Варді.

38-річний нападник перейшов до італійського клубу на правах вільного агента після розірвання контракту з "лисицями". Угода з новачком Серії А розрахована на один сезон з можливістю автоматичного продовження, якщо будуть виконані певні умови.

Варді став знаковою фігурою для Лестера, у складі якого провів 500 матчів, забив 200 голів і віддав 71 результативну передачу. До команди він приєднався ще у 2012 році, коли клуб виступав у Чемпіоншипі. До цього форвард грав у восьмому дивізіоні Англії.

Нагадаємо, разом із Лестером Варді став чемпіоном Англії у сезоні 2015/16 і здобув статус клубної легенди.