Туреччина

Іспанський хавбек уклав трирічний контракт із турецьким грандом.

Фенербахче офіційно оголосив про трансфер півзахисника ПСЖ Марко Асенсіо. 29-річний футболіст уклав контракт на три сезони з можливістю автоматичного продовження ще на один рік. У новому клубі іспанець виступатиме під 21-м номером.

За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 7,5 мільйона євро.

Другу половину минулого сезону Асенсіо провів в оренді в Астон Віллі, де забив 8 голів і віддав 1 асист у 21 матчі за всіма турнірами.

Нагадаємо, минулого тижня Фенербахче звільнив головного тренера Жозе Моурінью. Клуб не зміг пройти до групового етапу Ліги чемпіонів, однак впевнено стартував у Суперлізі Туреччини — 7 очок у трьох турах.