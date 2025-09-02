Іспанія

36-річний нападник збірної Чилі повертається до Іспанії, щоб розпочати новий етап кар’єри.

Севілья офіційно оголосила про підписання річного контракту з чилійським форвардом Алексісом Санчесом.

Досвідчений 36-річний нападник продовжить кар’єру в Ла Лізі та вже найближчим часом приєднається до нових партнерів по команді.

Санчес має багатий досвід виступів у провідних європейських клубах, серед яких Арсенал, Барселона, Манчестер Юнайтед та Інтер. У кожній із цих команд він залишив яскравий слід, відзначаючись важливими голами та результативними діями.

Останнім клубом чилійця був Удінезе, за який він виступав у чемпіонаті Італії.