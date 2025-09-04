Вінгер Ліверпуля розповів про інтерес мюнхенського клубу та пояснив, чому залишився на Енфілді, підписавши новий контракт.
Коді Гакпо, Getty Images
Вінгер Ліверпуля Коді Гакпо підтвердив, що мюнхенська Баварія проявляла інтерес до його підписання, однак клуб зрештою вирішив придбати Луїса Діаса. Голландець зазначив, що попри чутки навколо його майбутнього, він щасливий у своєму нинішньому клубі.
"Я вже казав клубу, що я задоволений і що моя сім'я щаслива в Англії. Ми почуваємося як удома, і я думаю, що це теж дуже важливо, окрім самого футболу", — сказав Гакпо.
Футболіст підтвердив, що переговори з Баварією дійсно мали місце:
"Це правда, що Баварія цікавилася моїм підписанням, але зрештою купили Луїса Діаса. Для мене це ніколи не було предметом обговорення. Вони вирішили взяти Луїса, а я залишався зосередженим на Ліверпулі".
Гакпо також зізнався, що трансферне вікно було непростим для нього психологічно:
"Це приємно. Я сам, звичайно, переживав інакше. Таке трансферне вікно може бути хаотичним та стресовим для гравця та всіх навколо. Зараз я цього вже не відчуваю. Це складно, бо відбувається дуже багато речей. Інші клуби виходять на тебе, але ваш власний клуб може хотіти тебе зберегти. Кожен справляється з цим по-своєму, але це важко. Якщо майбутнє є невизначеним, це просто стає дуже складною історією", — підсумував голландець.
Нагадаємо, що 30 серпня Коді Гакпо підписав із Ліверпулем новий довгостроковий контракт.