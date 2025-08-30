Англія

Голландець залишається в команді після успішного старту сезону.

Нападник Коді Гакпо офіційно продовжив контракт із Ліверпулем, уклавши нову довгострокову угоду.

Форвард, який приєднався до "червоних" з ПСВ у січні 2023 року, вже встиг провести 131 матч, відзначитися 42 голами та 16 асистами, а також виграти Прем’єр-лігу й Кубок Карабао.

"Це чудово – продовжити контракт тут, у цьому прекрасному клубі. Я відчуваю себе як удома, моя сім’я теж. Дуже вдячний і сподіваюся подарувати ще багато чудових моментів", – цитує гравця офіційний сайт клубу.

На початку нового сезону Гакпо став одним із ключових гравців команди: забив у стартовому турі проти Борнмута та зробив дві результативні передачі у матчі з Ньюкаслом.

Форвард заявив, що його особиста мета – постійний прогрес, а командна – боротьба за всі можливі трофеї: "Ми хочемо захистити титул чемпіонів Англії, а також спробувати виграти Лігу чемпіонів та інші турніри".