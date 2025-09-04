Нападник Ювентуса та збірної Польщі Аркадіуш Мілік може змінити клубну прописку та перебратися до чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє італійський журналіст Мірко Ді Натале.

За його інформацією, інтерес до 31-річного форварда проявляють Трабзонспор і Самсунспор. Турецьке трансферне вікно залишається відкритим до 12 вересня, тож перемовини ще можуть відбутися найближчими днями.

Мілік перейшов до Ювентуса влітку 2022 року, однак у минулому сезоні не зіграв жодного офіційного матчу. Попри це, в квітні 2024 року туринський клуб несподівано продовжив контракт з гравцем до літа 2027 року.

Наразі трансферна вартість поляка оцінюється в 2 мільйони євро (за даними Transfermarkt).