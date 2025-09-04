Трабзонспор і Самсунспор претендують на 31-річного нападника збірної Польщі.
Аркадіуш Мілік, getty images
04 вересня 2025, 20:00
Нападник Ювентуса та збірної Польщі Аркадіуш Мілік може змінити клубну прописку та перебратися до чемпіонату Туреччини.
Про це повідомляє італійський журналіст Мірко Ді Натале.
За його інформацією, інтерес до 31-річного форварда проявляють Трабзонспор і Самсунспор. Турецьке трансферне вікно залишається відкритим до 12 вересня, тож перемовини ще можуть відбутися найближчими днями.
Мілік перейшов до Ювентуса влітку 2022 року, однак у минулому сезоні не зіграв жодного офіційного матчу. Попри це, в квітні 2024 року туринський клуб несподівано продовжив контракт з гравцем до літа 2027 року.
Наразі трансферна вартість поляка оцінюється в 2 мільйони євро (за даними Transfermarkt).