Туреччина

Трабзонспор і Самсунспор претендують на 31-річного нападника збірної Польщі.

Нападник Ювентуса та збірної Польщі Аркадіуш Мілік може змінити клубну прописку та перебратися до чемпіонату Туреччини.

Про це повідомляє італійський журналіст Мірко Ді Натале.

За його інформацією, інтерес до 31-річного форварда проявляють Трабзонспор і Самсунспор. Турецьке трансферне вікно залишається відкритим до 12 вересня, тож перемовини ще можуть відбутися найближчими днями.

Мілік перейшов до Ювентуса влітку 2022 року, однак у минулому сезоні не зіграв жодного офіційного матчу. Попри це, в квітні 2024 року туринський клуб несподівано продовжив контракт з гравцем до літа 2027 року.

Наразі трансферна вартість поляка оцінюється в 2 мільйони євро (за даними Transfermarkt).