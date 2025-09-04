Франція

Француз через травму пропустив майже два роки.

Центральний захисник французького ПСЖ Преснель Кімпембе найближчим часом може змінити клубну прописку.

За інформацією журналіста Лоїка Танзі, в послугах 30-річного француза зацікавлений СК Катар. Наразі між клубами йдуть активні перемовини щодо трансферу колишнього гравця "Ле бле".

Зазначимо, що Кімпембе через розрив ахіллового сухожилля пропустив 639 днів. Минулого сезону він відіграв за ПСЖ лише 76 хвилин.

