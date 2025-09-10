Англія

До абсолютного рекорду ще дуже далеко.

Напередодні національна збірна Англії розгромила Сербію в гостьовому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Сербія — Англія 0:5 Відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат світу-2026

Ця гра стала 79 у складі "трьох левів" для воротаря Джордана Пікфорда, який провів чергову зустріч без пропущених м’ячів у своїй кар’єрі.

Подібних матчів у 31-річного виконавця за головну команду країни назбиралось уже 40.

Стільки ж було свого часу на рахунку в одного з легендарних англійських воротарів Девіда Сімена, який за збірну провів 75 матчів.

Це третій показник загалом для всіх голкіперів Англії, тоді як краще лише у Джо Гарта — 43 матчів, а також у Пітера Шилтона — 66 ігор.