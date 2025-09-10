До абсолютного рекорду ще дуже далеко.
Джордан Пікфорд, Getty Images
10 вересня 2025, 11:50
Напередодні національна збірна Англії розгромила Сербію в гостьовому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Сербія — Англія 0:5 Відео голів та огляд матчу відбору на чемпіонат світу-2026
Ця гра стала 79 у складі "трьох левів" для воротаря Джордана Пікфорда, який провів чергову зустріч без пропущених м’ячів у своїй кар’єрі.
Подібних матчів у 31-річного виконавця за головну команду країни назбиралось уже 40.
Стільки ж було свого часу на рахунку в одного з легендарних англійських воротарів Девіда Сімена, який за збірну провів 75 матчів.
Це третій показник загалом для всіх голкіперів Англії, тоді як краще лише у Джо Гарта — 43 матчів, а також у Пітера Шилтона — 66 ігор.