Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Жодної конкуренції в групі K для команди Томаса Тухеля.

Національна збірна Англії пішла на ризикований крок та призначила чергового іноземного фахівця на посаду головного тренера, тож німецькому головному тренеру Томасу Тухелю надали дійсно значний привілей у світі футболу, але водночас і не забули нагадати про відповідальністю щодо здобуття дійсно великих перемог.

Чемпіонат світу-2026 у цьому плані виглядає для "трьох левів" дуже привабливим змаганням, і оскільки суперники в англійців за кваліфікаційною групою є доволі помірного рівня складності, у Тухеля буде достатньо часу та можливостей навчити команду грати саме в той футбол, який він хоче бачити. За результати, напевно, краще й не питати — чотири перемоги на старті над Албанією (2:0), Латвією (3:0) та двічі над Андоррою (1:0 та 2:0) були занадто прогнозованими.

А от щодо другої сили в цьому квартеті K, то очікувалось, що національна збірна Сербії зможе якщо вже не стрибнути вище голови до рівня конкуренції Англії, то хоч Албанію таки зможе впевнено залишити позаду. Але вже в першій принциповій дуелі з "орлами" в "трикольорових" була нічия (0:0), тож вони відставали від албанців на один заліковий бал перед початком звітного протистояння, не дивлячись на дві перемоги після цього.

Зрештою, команда Драгана Стойковича прагнула бодай щось продемонструвати й у грі проти Англії на заповненому стадіоні Райко Мітич у Белграді, аби потім погрожувати цим результатом іншим конкурентам за групою. Однак у підсумку погрожувати господарям буде нічим — їхня тактика гри від глибокої оборони зазнала нищівної поразки.

Так, "три леви" геть не одразу змогли обійти цей захисний мур, тож навіть перші гольові моменти від Англії довелось чекати приблизно половину тайму, але коли гості все ж таки почали пристрілюватись, то голи не змусили на себе довго чекати. Першим відзначився, як не дивно, Кейн, якого в центрі штрафного своєю подачею з кутового з правого флангу знайшов Райс на 33 хвилині. Тут треба відзначити, наскільки майстерно форварда відрізали від опікунів його партнери по команді під час стандарту.

І вже в наступній атаці Андерсон через ноги Роджерса розігнав на правий фланг Мадуеке, який на шаленій швидкості забіг із м’ячем до штрафного й пробив у ближній кут. Від такого блискавичного подвійного пострілу серби не оговтались ані до завершення першого тайму, ані після перерви в подальшому за ходом гри.

При цьому Стойкович намагався проводити якісь заміни та змінювати тактику гри власної команди, але Англія повністю контролювала ситуацію на полі, тож прізвища атакувальних гравців сербів ми могли побачити хіба що тільки на футболках. На 52 хвилині зусиллями Конси команда Тухеля таки заштовхала м’яч у сітку воріт суперників утретє на завершення стандарту від Гордона з лівого флангу.

А вже на 72 хвилині Міленкович підкатом на правому фланзі оборони в ноги Кейну в ролі останнього захисника не просто привіз вилучення в складі власної команди, а й штрафний, який знову став результативним за допомоги подачі Райса на дальню, який цього разу знайшов Геї. Його також партнери якісно ізолювали від опікунів, тож це явно награна фішка від штабу Тухеля.

Трибуни місцевої арени й без того були помітно порожніми на той момент, а згодом узагалі людей майже не залишились, тож не так уже й багато вболівальників побачили ще й п’ятий гол Англії, який серби також привезли самі собі за підсумком фола в підкаті від ераковича на правому краю власного штрафного проти Воткінса, після чого Рашфорд пробив із позначки в лівий нижній кут. Колектив Стойковича заходив у цю гру з +4 за різницею голів, а вийшов із першими пропущеними у відборі та з -1.

У наступному турі Сербія прийматиме Албанію, тоді як Англія вдома зіграє товариський матч проти Уельсу, після чого поїде до Латвії.— Англія 0:5Кейн, 33, Мадуеке, 35, Конса, 52, Геї, 75, Рашфорд, 90 (пен.)Петрович — еракович, Міленкович, Павлович — Недалькович (Йович, 46), Максимович, Лукич, Бірманчевич (Костич, 46) — Живкович (Велькович, 76), Ілич (Самарджич, 61) — Влахович (Мітрович, 70).Пікфорд — Джеймс, Конса, Геї, Лівраменто — Андерсон, Райс (Дж. Гендерсон, 81) — Мадуеке (Боуен, 76), Роджерс, Гордон — Кейн (Воткінс, 76).Попередження: Лукич — Гордон