Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації ЧС-2026, що відбувся 9 вересня 2025 року.

Національна збірна Англії у п’ятому турі кваліфікації до чемпіонату світу-2026 у Белграді завдала розгрому Сербії з рахунком 5:0.

Команда Томаса Тухеля чи не кожну хвилину цього протистояння домінувала на м’ячі, але вперше забити змогла лише в другій половині першого тайму.

Два швидких м’ячі від Кейна та Мадуеке завдали акцентів цьому протистоянню, після чого серби пропустили втретє вже на початку другого тайму, а потім — ще двічі після вилучення у власному складі. П’ять із п’яти для "трьох левів" і жодної конкуренції за перемогу в групі K.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сербія — Англія в рамках кваліфікації чемпіонату світу-2026:

Сербія — Англія 0:5

Голи: Кейн, 33, Мадуеке, 35, Конса, 52, Геї, 75, Рашфорд, 90 (пен.)

Сербія: Петрович — еракович, Міленкович, Павлович — Недалькович (Йович, 46), Максимович, Лукич, Бірманчевич (Костич, 46) — Живкович (Велькович, 76), Ілич (Самарджич, 61) — Влахович (Мітрович, 70).

Англія: Пікфорд — Джеймс, Конса, Геї, Лівраменто — Андерсон, Райс (Дж. Гендерсон, 81) — Мадуеке (Боуен, 76), Роджерс, Гордон — Кейн (Воткінс, 76).

Попередження: Лукич — Гордон