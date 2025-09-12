Англія

Новий тренер Ноттінгем Форест пояснив, чому українець не допоможе команді.

Головний тренер Ноттінгем Форест Анже Постекоглу заявив, що Олександр Зінченко не зможе взяти участь у грі з Арсеналом.

"Що є, то є. Перші чотири матчі ми проводимо на виїзді. Я сьогодні подивився стадіон, але, мабуть, не побачу його ще довго.

Але нічого. Кожен матч Прем'єр-ліги — це виклик. Це буде відмінна гра. Мікель Артета добре розпочав сезон. Вони, безумовно, посилилися цього літа. Вони стали сильнішими, ніж у минулому сезоні.

У нас всі здорові, за винятком Айни, у якого виникли проблеми в збірній, і ми відправили його на обстеження. Зінченко взятий в оренду у Арсеналу і не зможе взяти участь у матчі", – констатував Постекоглу.

Матч Арсенал — Ноттінгем пройде 13 вересня, початок о 14:30. Онлайн-трансляція — на Football.ua.