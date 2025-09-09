Після успіхів у Селтіку та Тоттенгемі австралієць готовий до нового виклику.
Анже Постекоглу, GETTY IMAGES
09 вересня 2025, 15:35
Ноттінгем Форест офіційно оголосив про призначення Анже Постекоглу головним тренером першої команди.
Раніше, повідомлялось, що австралієць грецького походження перебуває за крок від нового призначення. Тепер клуб підтвердив цю новину офіційно.
У Форесті наголосили, що Постекоглу має унікальний досвід роботи на високому рівні. За свою кар’єру він встиг виграти чемпіонати в Австралії та Японії, створив чемпіонський Селтік у Шотландії та перервав 17-річне очікування трофею для Тоттенгема, тріумфувавши з лондонцями в Лізі Європи.
Власник клубу Евангелос Марінакіс назвав Анже тренером із "перевіреним та стабільним послужним списком", який допоможе команді зробити новий крок у розвитку: "Ми привели до клубу наставника, який звик вигравати та має амбіції створити щось особливе разом із Форестом. Тепер ми готові боротися з найкращими та претендувати на трофеї ".
Таким чином, Анже Постекоглу розпочинає нову главу у своїй кар’єрі та стає ключовою фігурою в амбітному проекті Ноттінгем Форест. Також український захисник Олександр Зінченко сподівається вразити австралійського менеджера та регулярно виступати в його стартовому складі цього сезону. Наступного матчу Форест зіграє проти Арсенала, клубу, якому він належить, у суботу в Прем'єр-лізі.