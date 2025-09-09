Англія

Після успіхів у Селтіку та Тоттенгемі австралієць готовий до нового виклику.

Ноттінгем Форест офіційно оголосив про призначення Анже Постекоглу головним тренером першої команди.

Раніше, повідомлялось, що австралієць грецького походження перебуває за крок від нового призначення. Тепер клуб підтвердив цю новину офіційно.

У Форесті наголосили, що Постекоглу має унікальний досвід роботи на високому рівні. За свою кар’єру він встиг виграти чемпіонати в Австралії та Японії, створив чемпіонський Селтік у Шотландії та перервав 17-річне очікування трофею для Тоттенгема, тріумфувавши з лондонцями в Лізі Європи.

Власник клубу Евангелос Марінакіс назвав Анже тренером із "перевіреним та стабільним послужним списком", який допоможе команді зробити новий крок у розвитку: "Ми привели до клубу наставника, який звик вигравати та має амбіції створити щось особливе разом із Форестом. Тепер ми готові боротися з найкращими та претендувати на трофеї ".

Таким чином, Анже Постекоглу розпочинає нову главу у своїй кар’єрі та стає ключовою фігурою в амбітному проекті Ноттінгем Форест. Також український захисник Олександр Зінченко сподівається вразити австралійського менеджера та регулярно виступати в його стартовому складі цього сезону. Наступного матчу Форест зіграє проти Арсенала, клубу, якому він належить, у суботу в Прем'єр-лізі.