"Містяни" розраховують на свого талановитого вихованця.
Ріко Льюїс, mancity.com
12 вересня 2025, 21:17
Правий захисник Ріко Льюїс оновив свою угоду з Манчестер Сіті, передає офіційний сайт клубу.
Тепер контракт із 20-річним англійцем розраховано до кінця червня 2030 року, тоді як раніше він втрачав чинність у 2028-му. Порталом transfermarkt вихованець "містян" оцінюється в 40 млн євро.
До академії Манчестер Сіті Льюїс приєднався у восьмирічному віці. Ріко дебютував за клуб у серпні 2022 року.
Зараз на рахунку флангового оборонця п'ять голів і десять асистів у 97-ми матчах за "містян". Англієць допоміг їм здобути сім трофеїв.
Нагадаємо, нещодавно зірковий новачок МС заявив, що завжди мріяв грати в АПЛ.