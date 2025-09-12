Англія

"Містяни" розраховують на свого талановитого вихованця.

Правий захисник Ріко Льюїс оновив свою угоду з Манчестер Сіті, передає офіційний сайт клубу.

Тепер контракт із 20-річним англійцем розраховано до кінця червня 2030 року, тоді як раніше він втрачав чинність у 2028-му. Порталом transfermarkt вихованець "містян" оцінюється в 40 млн євро.

Born to be a Blue 🩵 pic.twitter.com/DA2SLqMFWh — Manchester City (@ManCity) September 12, 2025

До академії Манчестер Сіті Льюїс приєднався у восьмирічному віці. Ріко дебютував за клуб у серпні 2022 року.

Зараз на рахунку флангового оборонця п'ять голів і десять асистів у 97-ми матчах за "містян". Англієць допоміг їм здобути сім трофеїв.

