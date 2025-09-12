Англія

Італійський воротар пояснив свій перехід із ПСЖ до Манчестер Сіті.

Голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма прокоментував свій трансфер з ПСЖ до Манчестер Сіті та розповів, що здійснив давню мрію.

— Я думаю, історія клубу говорить сама за себе. Той факт, що Пеп хотів бачити мене тут, є приводом для гордості. Це неймовірні емоції. Працювати під його керівництвом – найкраще, що може статися з футболістом. Я не можу дочекатися моменту, щоб вийти на поле під його наглядом. Я впевнений, що він мені дуже допоможе, і ми разом досягнемо великих успіхів як цього сезону, так і в майбутньому, — сказав Доннарумма.

Воротар підкреслив, що цей крок став важливим у його кар’єрі:

— Це новий розділ у моєму житті. Я завжди мріяв грати в Прем’єр-лізі, адже це найкраща ліга світу. Для гравця перехід сюди – це вершина кар’єри, тому я дуже радий бути тут. Я готовий вийти на поле в складі клубу, який так сильно хотів мене підписати, і сподіваюся віддячити за цю довіру, — сказав італієць.

Раніше Ман Сіті прокоментував перехід Доннарумми.