Англія

Головний тренер закцентував увагу на поступовому прогресі команди матч за матчем.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував поточний рівень гри команди та плани на сезон.

Іспанець наголосив, що клуб повинен концентруватися на кожному матчі окремо і не думати про результат у довгостроковій перспективі.

"Ми сподіваємося на це, але треба йти від матчу до матчу. Не має значення, чого ми хочемо, що ми повинні зробити. Зараз треба працювати і оцінювати поточну ситуацію", – сказав Артета.

Він також підкреслив напрямки розвитку команди: "Є речі, в яких нам треба вдосконалюватися, щоб забивати ще більше і домінувати ще більше в певних фазах гри. І потрібно рухатися від матчу до матчу", закінчив іспанець.

Нагадаємо, сьогодні каноніри перемогли Ноттінгем 3:0.