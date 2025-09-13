Головний тренер закцентував увагу на поступовому прогресі команди матч за матчем.
Мікель артета, Getty Images
13 вересня 2025, 20:50
Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував поточний рівень гри команди та плани на сезон.
Іспанець наголосив, що клуб повинен концентруватися на кожному матчі окремо і не думати про результат у довгостроковій перспективі.
"Ми сподіваємося на це, але треба йти від матчу до матчу. Не має значення, чого ми хочемо, що ми повинні зробити. Зараз треба працювати і оцінювати поточну ситуацію", – сказав Артета.
Він також підкреслив напрямки розвитку команди: "Є речі, в яких нам треба вдосконалюватися, щоб забивати ще більше і домінувати ще більше в певних фазах гри. І потрібно рухатися від матчу до матчу", закінчив іспанець.
Нагадаємо, сьогодні каноніри перемогли Ноттінгем 3:0.