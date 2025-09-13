Англія

Ліверпульський клуб хоче знизити суму трансферу хавбека Манчестер Сіті.

Евертон розглядає варіант повноцінного переходу Джека Гриліша з Манчестер Сіті, однак не готовий платити всю суму, закладену в угоді, пише The Telegraph.

Влітку півзахисник приєднався до ірисок на правах оренди з опцією викупу за 50 мільйонів фунтів. Керівництво клубу планує розпочати переговори щодо зниження вартості трансферу, якщо футболіст збереже свою нинішню форму.

Після двох турів Евертон набрав три очки і посідає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ.

Англієць став п'ятим літнім новачком "ірисок". Нагадаємо, що четвертим був гравець Челсі.