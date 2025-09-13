Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 13 вересня 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі четвертого туру АПЛ на своєму полі обіграв Ноттінгем Форест (3:0).

Команда Мікеля Артети взялася за справу на 32 хвилині зусиллями Мартіна Субіменді, а згодом на початку другого тайму другий м'яч "канонірів" забив Віктор Йокерес.

Остаточний рахунок на табло встановив той самий Субіменді, який оформив дубль на 79 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Ноттінгем Форест в рамках четвертого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Арсенал — Ноттінгем Форест 3:0

Голи: Субіменді, 32, 79, Йокерес, 46.

Арсенал: Рая — Тімбер, Москера, Магальяес, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 68) — Едегор (Нванері, 18), Субіменді, Меріно — Мадуеке (Мартінеллі, 78), Йокерес (Райс, 68), Езе (Троссар, 79).

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Мурільйо (Савона, 37), Морато — Сангаре (Макейті, 73), Андерсон — Ндоє, Гіббс-Вайт (Єйтс, 73), Гадсон-Одої (Баква, 60) — Вуд (Калімуендо-Муїнга, 60).

Попередження: Калафіорі — Вільям.