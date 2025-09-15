Англія

Єгиптянин перевершив легенду клубу Біллі Лідделла і вийшов на четверте місце серед бомбардирів АПЛ.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах у виїзному матчі четвертого туру проти Бернлі забив переможний м’яч із пенальті на 90+5 хвилині. Цей удар став для нього 35-м реалізованим у футболці мерсисайдців у матчах англійської Прем’єр-ліги.

Таким чином 33-річний форвард перевершив клубний рекорд легендарного Біллі Лідделла, на рахунку якого було 34 забиті пенальті. Загалом для Салаха це 188-й гол у чемпіонаті Англії, що дозволило йому піднятися на четверте місце у списку найкращих бомбардирів турніру.

Команда Арне Слота здобула четверту перемогу поспіль на старті сезону й з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю АПЛ.