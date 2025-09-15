Англія

Єгиптянин реалізував пенальті в компенсований час і вивів команду на перше місце АПЛ.

Мохамед Салах став головним героєм матчу четвертого туру англійської Прем’єр-ліги проти Бернлі. Форвард Ліверпуля реалізував пенальті у компенсований до другого тайму час, що принесло його команді мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Після гри Салах поділився враженнями від поєдинку:

— Сьогодні був складний суперник. Ми намагалися грати між лініями, але виграти було непросто. Я радий, що зрештою нам вдалося перемогти.

Гравці адаптуються до нашої системи. У стартовому складі було кілька новачків. Потрібен час, щоб підлаштувати їхню гру під нашу. Ми намагаємося зробити так, щоб їм було комфортно у грі. Ми намагаємося знайти баланс. Ми не здаємося. Ми просто намагаємося підштовхувати себе й нашу команду до межі, — сказав єгиптянин.

Після чотирьох турів Ліверпуль очолює турнірну таблицю АПЛ, маючи у своєму активі 12 очок.

Нагадаємо, Салах вийшов на четверте місце у списку бомбардирів в історії АПЛ.