Англія

Річард Гарлік змінив Тіма Льюїса, до Ради директорів увійшли нові члени.

Лондонський Арсенал повідомив про зміни у керівництві клубу. Після п’яти років роботи посаду генерального директора залишив Тім Льюїс, його місце зайняв Річард Гарлік.

До Ради директорів також приєдналися Келлі Блаха, Отто Малі та кінопродюсер Бен Вінстон, які стали невиконавчими членами правління.

Власник клубу Джош Кроенке прокоментував кадрові зміни:

"Ми раді підвищити Річарда після його надзвичайно успішного періоду на посаді керуючого директора Арсеналу. Він зробив величезний внесок у всіх сферах, поки ми продовжуємо прагнути вигравати великі трофеї, бути фінансово стійкими та ставити наших уболівальників у центр всього".

Зазначимо, що це вже не перша зміна у структурі клубу цього року. У березні спортивним директором Арсенала став Андреа Берта, який замінив на посаді Еду Гаспара.