Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 20 вересня 2025 року.

Ліверпуль у матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі в мерсисайдському дербі обіграв Евертон (2:1).

Команда Арне Слота відкрила рахунок на 11 хвилині зусиллями Раяна Гравенберха, а через 18 хвилин перевагу "червоних" подвоїв Юго Екітіке.

Потім у середині другого тайму Ідрісса Гує скоротив відставання в рахунку для "ірисок", але на більше команди з українцем Віталієм Миколенком, який відіграв 86 хвилин, не вистачило.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Евертон у п'ятому турі сезону АПЛ-2025/26:

Ліверпуль — Евертон 2:1

Голи: Гравенберх, 11, Екітіке, 29 — Гує, 58.

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Собослаї, Мак Аллістер (Джонс, 61) — Салах, Екітіке (Ісак, 67), Гакпо (Вірц, 61).

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Кін, Тарковські, Миколенко (Алькарас, 86) — Гує, Гарнер — Ндіає (Діблінг, 86), Дьюзберрі-Голл, Гріліш — Бету (Баррі, 46).

Попередження: Собослаї — Ндіає, Дьюзбері-Голл, Гріліш.