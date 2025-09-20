Англія

Нова угода з англійцем буде розрахована до літа 2028 року.

Евертон незабаром продовжить контракт зі своїм воротарем Джорданом Пікфордом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони близькі до погодження нової угоди для 31-річного англійця, яка буде розрахована до літа 2028 року.

Чинний контракт футболіста збірної Англії розрахований до літа 2027 року. Нинішнього сезону Джордан провів чотири матчі, два з яких на нуль при трьох пропущених м'ячах.

Після чотирьох турів Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, набрав сім очок та посідає шосте місце в АПЛ. Найближчий матч "іриски" проведуть проти Ліверпуля – гра відбудеться сьогодні, 20 вересня, о 14:30.