Нова угода з англійцем буде розрахована до літа 2028 року.
Джордан Пікфорд, Getty Images
20 вересня 2025, 12:19
Евертон незабаром продовжить контракт зі своїм воротарем Джорданом Пікфордом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, сторони близькі до погодження нової угоди для 31-річного англійця, яка буде розрахована до літа 2028 року.
Чинний контракт футболіста збірної Англії розрахований до літа 2027 року. Нинішнього сезону Джордан провів чотири матчі, два з яких на нуль при трьох пропущених м'ячах.
Після чотирьох турів Евертон, у якому виступає українець Віталій Миколенко, набрав сім очок та посідає шосте місце в АПЛ. Найближчий матч "іриски" проведуть проти Ліверпуля – гра відбудеться сьогодні, 20 вересня, о 14:30.