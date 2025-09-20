Мадридці грабують "червоних".
ryan gravenberch, getty images
20 вересня 2025, 15:52
Мадридський Реал виявляє інтерес до опорного півзахисника англійського Ліверпуля Раяна Гравенберха. Про це повідомляє Transfer News Live.
За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу дуже серйозно налаштоване оформити трансфер 23-річного нідерландця, якщо не найближчої зими, тоді наступного літа точно. В Мадриді вражені прогресом футболіста за останній рік і впевнені у тому, що він може стати ключовим гравцем команди на багато років вперед.
Чинна трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.
Цього сезону Раян Гравенберх відіграв за Ліверпуль чотири матчі, забив гол та віддав одну результативну передачу.
