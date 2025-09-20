Іспанія

Мадридці грабують "червоних".

Мадридський Реал виявляє інтерес до опорного півзахисника англійського Ліверпуля Раяна Гравенберха. Про це повідомляє Transfer News Live.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу дуже серйозно налаштоване оформити трансфер 23-річного нідерландця, якщо не найближчої зими, тоді наступного літа точно. В Мадриді вражені прогресом футболіста за останній рік і впевнені у тому, що він може стати ключовим гравцем команди на багато років вперед.

Чинна трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону Раян Гравенберх відіграв за Ліверпуль чотири матчі, забив гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Реал сподівається підписати Конате влітку 2026 року.