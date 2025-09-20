Мадридський Реал виявляє інтерес до опорного півзахисника англійського Ліверпуля Раяна Гравенберха. Про це повідомляє Transfer News Live.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу дуже серйозно налаштоване оформити трансфер 23-річного нідерландця, якщо не найближчої зими, тоді наступного літа точно. В Мадриді вражені прогресом футболіста за останній рік і впевнені у тому, що він може стати ключовим гравцем команди на багато років вперед.

Чинна трудова угода гравця з "червоними" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону Раян Гравенберх відіграв за Ліверпуль чотири матчі, забив гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Реал сподівається підписати Конате влітку 2026 року.