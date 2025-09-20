Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Ліверпуль — Евертон 2:1
Голи: Гравенберх, 11, Екітіке, 29 — Гує, 58

Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Собослаї, Мак Аллістер (Джонс, 61) — Салах, Екітіке (Ісак, 67), Гакпо (Вірц, 61).

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Кін, Тарковські, Миколенко (Алькарас, 86) — Гує, Гарнер — Ндіає (Діблінг, 86), Дьюзберрі-Голл, Гріліш — Бету (Баррі, 46).

Попередження: Собослаї — Ндіає, Дьюзбері-Голл, Гріліш