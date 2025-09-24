Англія

Результативний новачок "червоних" пропустить наступний матч АПЛ через дискваліфікацію.

Центральний нападник Ліверпуля Юго Екітіке на своїй сторінці в Instagram висловився про домашній поєдинок 1/16 фіналу Кубка англійської ліги-2025/26.

Ліверпуль — Саутгемптон 2:1 Відео голів та огляд матчу 23.09.2025

Саме Екітіке приніс "червоним" звитягу, але святкуючи взяття воріт зняв із себе футболку й уже за мить побачив перед собою другу жовту картку.

"Я був настільки захоплений бажанням допомогти Ліверпулю здобути ще одну перемогу вдома, на Енфілді, у першому для мене матчі Кубка англійської ліги, що емоції взяли наді мною гору. Приношу вибачення всій родині "червоних". Вдячний уболівальникам, які завжди нас підтримують і моїм одноклубникам за цю перемогу!", — написав Юго.

Раніше головний тренер Ліверпуля Арне Слот сказав, що вважає вилучення 23-річного француза дурістю. Через дискваліфікацію гравець камерунського походження пропустить виїзний матч проти Крістал Пелес у шостому турі АПЛ-2025/26. Поєдинок на Селхерст Парк у Лондоні відбудеться в суботу, 27 вересня, розпочавшись о 17:00 за Києвом.

"Червоні" придбали Екітіке у франкфуртського Айнтрахта в липні 2023 року за 95 млн євро, контракт з Юго розраховано на шість років. На рахунку центрфорварда п'ять голів і один асист у восьми матчах нового для нього клубу.