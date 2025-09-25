Англія

Захиснику можуть запропонувати нову угоду зі зниженням зарплати.

Англійський захисник Гаррі Магвайр може залишитися в Манчестер Юнайтед і після завершення поточного сезону. Керівництво клубу розглядає варіант продовження співпраці та готує для футболіста новий контракт.

Втім, за даними The Sun, умови будуть переглянуті – гравцеві доведеться погодитися на зменшення нинішньої зарплати, яка складає приблизно 190 тисяч фунтів на тиждень.

Чинна угода Магвайра з клубом діє до 30 червня 2026 року.

Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе 27 вересня проти Брентфорда. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.