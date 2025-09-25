Захиснику можуть запропонувати нову угоду зі зниженням зарплати.
Гаррі Магвайр, Getty Images
25 вересня 2025, 18:55
Англійський захисник Гаррі Магвайр може залишитися в Манчестер Юнайтед і після завершення поточного сезону. Керівництво клубу розглядає варіант продовження співпраці та готує для футболіста новий контракт.
Втім, за даними The Sun, умови будуть переглянуті – гравцеві доведеться погодитися на зменшення нинішньої зарплати, яка складає приблизно 190 тисяч фунтів на тиждень.
Чинна угода Магвайра з клубом діє до 30 червня 2026 року.
Наступний матч Манчестер Юнайтед проведе 27 вересня проти Брентфорда. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.