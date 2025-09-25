Англія

Фабріціо Романо пояснив, за яких умов форвард може знову опинитися в лондонському клубі.

Відомий інсайдер Фабріціо Романо прокоментував можливе повернення Гаррі Кейна з Баварії до Тоттенгема. За його інформацією, наставник Томас Франк готовий дати зелене світло такому розвитку подій.

Інсайдер нагадав, що у лондонського клубу збережене пріоритетне право викупу нападника у 2026 або 2027 році, якщо сам футболіст захоче залишити Мюнхен.

"Я думаю, що Франк починає відкривати двері для повернення Гаррі Кейна. Це повідомлення від тренера, тому що Томас Франк завжди був великим шанувальником футболіста як гравця, а тепер, звичайно, як легенди Тоттенгема.

Кейн повністю зосереджений на Баварії. Кейн хоче виграти важливі титули в Баварії. Кейн повністю переконаний, що на початку сезону ми побачимо, що станеться, але Тоттенгем послав сигнал, що двері відкриті, так що в найближчому майбутньому все буде залежати від Гаррі Кейна", – заявив Романо.

Нагадаємо, Гаррі Кейн залишив Тоттенгем у серпні 2023 року за 95 мільйонів євро.