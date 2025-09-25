Втрата для неаполітанців.
Рафа Леан, getty images
25 вересня 2025, 19:22
В рамках п'ятого туру італійської Серії А відбудеться один з головних матчів чемпіонату між Міланом та чинним чемпіоном Наполі.
За інформацією TMW, вінгер "россонері" Рафа Леан відновився після пошкодження, яке він отримав у матчі Кубка Італії проти Барі (2:0) 17-го серпня та готовий зіграти з "партенопеї".
В свою чергу, основний центральний захисник Наполі Алессандро Буонджорно точно пропустить гру з Міланом. 26-річний італієць отримав травму приводного м'яза в останньому матчі Серії А проти Пізи (3:2).
Зазначимо, що матч Мілан — Наполі відбудеться 28-го вересня, о 21:45 за київським часом.