Італія

Втрата для неаполітанців.

В рамках п'ятого туру італійської Серії А відбудеться один з головних матчів чемпіонату між Міланом та чинним чемпіоном Наполі.

За інформацією TMW, вінгер "россонері" Рафа Леан відновився після пошкодження, яке він отримав у матчі Кубка Італії проти Барі (2:0) 17-го серпня та готовий зіграти з "партенопеї".

В свою чергу, основний центральний захисник Наполі Алессандро Буонджорно точно пропустить гру з Міланом. 26-річний італієць отримав травму приводного м'яза в останньому матчі Серії А проти Пізи (3:2).

Зазначимо, що матч Мілан — Наполі відбудеться 28-го вересня, о 21:45 за київським часом.