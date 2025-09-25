Україна

Фланговий нападник Рамік Гаджиєв успішно переніс операцію в Німеччині.

Правий вінгер Металіста 1925 Рамік Гаджиєв висловився про травму, якої він зазнав у матчі п'ятого туру УПЛ-2025/26 проти Шахтаря (1:1) у Житомирі.

У Німеччині в понеділок, 22 вересня, 20-річний українець азербайджанського походження успішно переніс операцію. За даними офіційного сайту харків'ян, тепер на гравця чекає непростий, але чітко спланований етап відновлення.

"Почуваюся нормально. Стан вже покращився — набряк зменшився і тепер такий самий, як і до операції, але лікарі кажуть, що це добре. Я вже трохи можу рухати ногою, і це потроху додає впевненості. Дуже приємно що президент Металіста 1925 Богдан Бойко, спортивний директор Микола Шамардін супроводжували мене в Мюнхен, а керівник департаменту спортивної медицини клубу Іван Попов був присутній на операції й зараз також перебуває зі мною.

Лікарі сказали, що нога може ще боліти, але сама операція пройшла добре. Наскільки вона була складною — важко сказати, я в цьому не дуже розбираюсь. Головне, що все вдалося, і тепер усе залежить від часу та реабілітації.

Умови для лікування дуже хороші. Я ще в клініці, де мені робили операцію. Тут постійний нагляд, гарне харчування, допомагають фізіотерапевти. Уже почали з ними легку роботу — пробую ходити.

Момент травми? Я одразу зрозумів, що все серйозно. Було відчуття сильного хрусту в нозі й гострий біль. Я навіть не міг ворухнути ногою чи самостійно піднятись. Уже тоді зрозумів, що це щось важке... Хоча, наскільки саме — ще не знав.

Морально важко буде пізніше. Перші дні вже якось прийняв усе — зрозумів, що треба йти вперед, інакше не можна. Але коли мине місяць, другий, третій, коли почну реально сумувати за полем — от тоді буде непросто. Та я налаштовуюсь лише на краще і вірю, що повернусь сильнішим.

Найбільша підтримка? Найперше — родина. Мама і тато одразу приїхали до мене, були поруч. Велика подяка клубу, керівництву, команді — всі підтримували, і це дуже допомогло. Також отримав безліч повідомлень від уболівальників. Я усе читаю. Щиро дякую кожному за слова підтримки — вони дуже важливі. Хочу сказати: усе буде добре, я повернусь ще сильнішим.

Це справді важливо, і я дуже ціную це. Але ще більше я хочу, щоб команда продовжувала рухатися вперед, перемагати, тримати рівень. А коли я повернусь — разом боротимемось за медалі й будемо серед лідерів.

Перший місяць — на милицях, на ногу поки ставати не можна. Потім поступово почну навантажувати, але все ще з опорою. Далі вже будемо дивитися по ходу відновлення. У нас у клубі є фахівці, які все правильно спланують та організують.

Я налаштований максимально серйозно. У мене немає іншого вибору — потрібно прийняти ситуацію і зробити все, що в моїх силах, щоб якнайшвидше повернутися. Хочу повернутися не просто здоровим, а ще кращим, ніж був", — зазначив Гаджиєв.

На рахунку Раміка два гола в п'яти поєдинках Металіста 1925 у всіх турнірах поточної кампанії. Контракт із фланговим нападником розраховано до кінця червня 2029 року.

Зазначимо, що в серпні Гаджиєв установив рекорд чемпіонату України, ставши автором найшвидшого (протягом п'яти хвилин) дубля серед гравців, які виходили на заміну. Рамік на одну хвилину покращив результат Костянтина Балабанова з Дніпра, який двічі уразив ворота Динамо в квітні 2006 року.