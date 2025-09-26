Англія

"Містяни" розраховують на бразильського флангового нападника.

Правий вінгер Савіньйо вже найближчим часом може оновити свою угоду з Манчестер Сіті, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що переговори стосовно нового контракту з 21-річним бразильцем перебувають на просунутій, фінальній стадії. Зараз договір про співпрацю з гравцем розраховано до кінця червня 2029 року.

Романо нагадав, що минулого літа Манчестер Сіті відхилив дві трансферні пропозиції щодо Савіньйо від Тоттенгема. Порталом transfermarkt фланговий нападник оцінюється в 50 млн євро.

У липні 2024 року "містяни" виклали за бразильця 25 млн Труа. На рахунку виконавця чотири гола й 13 асистів у 52-х матчах МС, з яким він виграв Суперкубок Англії-2024.

Позавчора, 24 вересня, Савіньйо результативним ударом допоміг колективу Пепа Гвардіоли дістатися 1/8 фіналу Кубка англійської ліги-2025/26. Манчестер Сіті вже дізнався свого наступного суперника.