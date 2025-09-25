Англія

Клуб запускає переговори з однією зі своїх головних зірок.

Манчестер Сіті має намір розпочати переговори щодо нового контракту з одним зі своїх ключових гравців — півзахисником Філом Фоденом. Про це повідомляє британський ресурс TBR Football.

Чинна угода 24-річного футболіста з "городянами" діє до літа 2027 року, однак керівництво клубу хоче завчасно пролонгувати контракт, аби зберегти одного зі своїх найцінніших вихованців на довший термін.

У поточному сезоні англійської Прем’єр-ліги Фоден вже зіграв три матчі та відзначився одним забитим м’ячем.