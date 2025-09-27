Італія

Гості вели після голу Сулемани, але Кабаль знову врятував туринців у другому таймі.

У 5-му турі Серії А Ювентус приймав Аталанту в одному з центральних матчів вікенду. Команди подарували глядачам результативну нічию — 1:1, яка стала вже другою втратою очок поспіль для туринців.

Перший тайм завершився на користь гостей — Сулемана продемонстрував індивідуальну майстерність на дриблінгу, розхитавши Федеріко Гатті, увірвався в штрафний і точно пробив повз Мікеле Ді Грегоріо. Святкування голу було не менш ефектним: серія акробатичних кульбітів одразу зробила Сулеману героєм соцмереж.

Хоча Ювентус і мав моменти до перерви, відігратися вдалося лише у другому таймі. Захисник Хуан Кабаль, який з’явився на полі на 76-й хвилині, уже через дві хвилини зрівняв рахунок — 1:1. Туринці знову рятуються наприкінці зустрічі, як це було і в матчі з Вероною тижнем раніше.

Ювентус — Аталанта 1:1

Голи: Кабаль, 78 - Сулемана, 45+1

Ювентус: Ді Грегоріо — Гатті (Маріу, 64), Бремер (Кабаль, 76), Келлі — Калулу, Копмейнерс, Тюрам (Маккенні, 57), Камб'язо — Аджич (Влахович, 58), Їлдиз — Опенда (Жегрова, 64)

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Джимсіті, Аханор — Белланова, де Рон, Пашалич, Дзаппакоста — Самарджич (Муса, 76), Сулемана (Де Кетеларе, 61) — Крстович (Брешіаніні, 82)

Попередження: Рон, Дзаппакоста

Вилучення: Рон, 80