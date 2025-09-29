Англія

Півзахисник Манчестер Сіті пропустив матч із Бернлі через біль у коліні, де раніше рвав зв’язки.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі пропустив поєдинок проти Бернлі (5:1) у рамках АПЛ через проблеми зі здоров’ям. Як повідомив головний тренер "містян" Пеп Гвардіола, футболіст відчув сильний біль у коліні, яке раніше вже зазнавало серйозного ушкодження.

"У п’ятницю на тренуванні він сказав: я не можу грати. У мене сильно болить коліно, я не можу грати. Я відповів: якщо не можеш грати – значить, не граєш. Тоді вийде інший. Так, це те саме коліно, яке він пошкодив раніше", – пояснив наставник Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Родрі пропустив значну частину минулого сезону через розрив хрестоподібної зв’язки.