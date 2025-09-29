Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім дав свій коментар після гри з Брентфордом (1:3).
Рубен Аморім, getty images
29 вересня 2025, 11:39
В рамках 6-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на виїзді поступився Брентфорду — 1:3. Після шести матчів в активі манкуніанців всього 7 очок та 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.
Кожен тиждень в ЗМІ все більше і більше чуток щодо звільнення Аморіма з поста головного тренера. Проте, як каже сам менеджер, його ці чутки зовсім не чіпають.
"Я ніколи не хвилююся за свою роботу — я не така людина", — сказав він у ефірі BBC.
Брентфорд — Манчестер Юнайтед 3:1
Відео голів та огляд матчу 27.09.2025
"Це не моє рішення. Я робитиму все можливе кожну хвилину, яку тут перебуваю", — додав Рубен.
Відзначимо, що перед грою з Брентфордом Аморім відмітив, що в нього є ідея на цю гру, проте він не знає, як вона буде реалізована.