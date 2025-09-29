Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім дав свій коментар після гри з Брентфордом (1:3).

В рамках 6-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед на виїзді поступився Брентфорду — 1:3. Після шести матчів в активі манкуніанців всього 7 очок та 14 місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Кожен тиждень в ЗМІ все більше і більше чуток щодо звільнення Аморіма з поста головного тренера. Проте, як каже сам менеджер, його ці чутки зовсім не чіпають.

"Я ніколи не хвилююся за свою роботу — я не така людина", — сказав він у ефірі BBC.

"Це не моє рішення. Я робитиму все можливе кожну хвилину, яку тут перебуваю", — додав Рубен.

Відзначимо, що перед грою з Брентфордом Аморім відмітив, що в нього є ідея на цю гру, проте він не знає, як вона буде реалізована.