Англійський клуб розглядає екстрену зміну тренера після невдалого старту сезону.
Грем Поттер, getty images
28 вересня 2025, 13:56
Керівництво Манчестер Юнайтед розпочало пошуки можливого наступника Рубена Аморіма. Серед кандидатів опинився англійський фахівець Грем Поттер, який нещодавно залишив Вест Гем.
Лондонський клуб звільнив Поттера після серії невдалих результатів — лише три очки у п’яти турах АПЛ. Його вже замінив Нуну Ешпіріту Санту.
У МЮ уважно стежать за ситуацією, адже в команді не виключають зміни тренерського штабу в разі подальших провалів у чемпіонаті.
Нагадаємо, МЮ вперше за 88 років програв Брентфорду у чемпіонаті двічі поспіль.