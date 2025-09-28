Англія

Англійський клуб розглядає екстрену зміну тренера після невдалого старту сезону.

Керівництво Манчестер Юнайтед розпочало пошуки можливого наступника Рубена Аморіма. Серед кандидатів опинився англійський фахівець Грем Поттер, який нещодавно залишив Вест Гем.

Лондонський клуб звільнив Поттера після серії невдалих результатів — лише три очки у п’яти турах АПЛ. Його вже замінив Нуну Ешпіріту Санту.

У МЮ уважно стежать за ситуацією, адже в команді не виключають зміни тренерського штабу в разі подальших провалів у чемпіонаті.

Нагадаємо, МЮ вперше за 88 років програв Брентфорду у чемпіонаті двічі поспіль.