Англія

В Манчестері вже підшукують заміну Родрі?

Англійський Манчестер Сіті взимку може придбати півзахисника мюнхенської Баварії Александара Павловича. Про це повідомляє портал CaughtOffside.

За інформацією джерела, керівництво "містян" розглядає можливість трансферу 21-річного німця у зимове трансферне вікно та готове запропонувати 45-50 мільйонів євро за вихованця "ротен".

Зазначається, що у Ман Сіті в талановитому півзахиснику вбачають заміну для 29-річного Родрі, який останнім часом став занадто травматичним гравцем.

Чинна трудова угода футболіста з "рекордмайстер" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Александар Павлович відіграв за Баварію шість матчів та забив один гол.