Александар Павлович, getty images
29 вересня 2025, 21:22
Англійський Манчестер Сіті взимку може придбати півзахисника мюнхенської Баварії Александара Павловича. Про це повідомляє портал CaughtOffside.
За інформацією джерела, керівництво "містян" розглядає можливість трансферу 21-річного німця у зимове трансферне вікно та готове запропонувати 45-50 мільйонів євро за вихованця "ротен".
Зазначається, що у Ман Сіті в талановитому півзахиснику вбачають заміну для 29-річного Родрі, який останнім часом став занадто травматичним гравцем.
Чинна трудова угода футболіста з "рекордмайстер" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.
Цього сезону Александар Павлович відіграв за Баварію шість матчів та забив один гол.