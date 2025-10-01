Лондонці планують підсилити центр захисту вже в січні.
Натан Коллінз, getty images
01 жовтня 2025, 12:32
Журналіст Грем Бейлі з TBR Football повідомляє, що Тоттенгем має фінансові ресурси для декількох підписань у січневому трансферному вікні, а головним пріоритетом клубу є посилення в центрі захисту.
Серед кандидатів — Кевін Дансо, але найбільший інтерес у Томаса Франка викликає капітан Брентфорда, 24‑річний Нейтан Коллінз. Під керівництвом Франка у “бджіл” Коллінз провів понад 70 матчів, забив 4 голи і зробив 6 результативних передач.
У сезоні‑2025/26 Коллінз з’являвся у всіх 8 матчах Брентфорда, а його ринкова вартість оцінюється приблизно в €28 млн.