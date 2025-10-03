Англія

47-річний Гарет Віккарс визнаний винним у 16 випадках злочинів проти трьох 15-річних дівчат і довічно внесений до реєстру сексуальних правопорушників.

Колишнього помічника арбітра Футбольної ліги Англії Гарета Віккарса з міста Мілтон-Кінс засуджено до 13,5 років позбавлення волі за серію сексуальних злочинів проти неповнолітніх. Про це повідомляє The Athletic.

47-річний Віккарс визнав себе винним у 16 епізодах злочинів щодо трьох дівчат віком 15 років. Після вироку його довічно внесли до реєстру осіб, які скоїли сексуальні злочини.

Після винесення вироку Міська поліція Лондона звернулася до громадськості із закликом повідомляти про можливі злочини Віккарса:

"Ми знаємо, що Віккарс розсилав спам сотням молодих дівчат у Snapchat. Його було засуджено за жахливі злочини. Ми вважаємо, що є й інші жертви. Ми вважаємо, що їх можуть бути сотні", — заявив головний інспектор-детектив Росс Моррелл.

Нагадаємо, ексгравця АПЛ засудили до семи років ув'язнення за контрабанду наркотиків.