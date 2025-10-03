Іспанія

На шляху самурая залишився лише Флорентіно Перес.

Свого часу новина про створення так званої Суперліги у відповідь на актуальні існуючі турніри від УЄФА сколихнула футбольний світ.

Після цього розпочалось протистояння двох концепцій і зрештою проєкт, флагманами якого стали президенти каталонської Барселони Жоан Лапорта та мадридського Реала Флорентіно Перес був змушений замислитись навіть над зміною початкового формату з подальшим перезапуском.

Однак джерела в Іспанії підказують, що участь "блаугранас" у створенні цього альтернативного змагання добігла кінця.

У керівництві Барси переконані, що значні зміни, які УЄФА вносив останнім часом у формат проведення єврокубків, призвели до збільшення фінансової прибутковості для провідних клубів Старого Світу, тож ідея Суперліги для каталонців більше не є актуальною.