Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Уельсу та Латвії — приготуватись.

Національна збірна Англії під час жовтневого міжнародного вікна проведе матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Латвії, а також товариську гру проти Вельсу.

Томас Тухель на ці дві зустрічі запросив наступний перелік футболістів:

Воротарі: Дін Гендерсон, Джордан Пікфорд, Джеймс Траффорд;

Захисники: Ден Берн, Марк Геї, Ріс Джеймс, Езрі Конса, Майлз Льюїс-Скеллі, Джарелл Кванса, Джед Спенс, Джон Стоунз;

Півзахисники: Елліот Андерсон, Морган Гіббс-Вайт, Джордан Гендерсон, Рубен Лофтус-Чік, Деклан Райс, Морган Роджерс;

Нападники: Джаррод Боуен, Еберечі Езе, Ентоні Гордон, Гаррі Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Оллі Воткінс.

Таким чином до заявки не потрапили, зокрема, Джуд Беллінгем (Реал Мадрид), Філ Фоден (Манчестер Сіті) та Джек Гріліш (Евертон).

Матч Англія — Уельс відбудеться 9 жовтня, а гра Латвія — Англія 14 жовтня відповідно.