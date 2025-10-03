Англія

Вінгер бразильського клубу зізнався, що у нього не вийшло закріпитися на Олд Траффорді через атмосферу та події поза полем.

Вінгер Бетісу Антоні відкрито прокоментував свій непростий період у Манчестер Юнайтед та причини, чому трансфер із Аякса за 95 мільйонів євро не виправдав очікувань. ESPN наводить слова 25-річного бразильця.

"Я не з тих людей, які втручаються в суперечки або називають імена. Але там була певна неповага, навіть трохи грубості, ніхто не вітався ні з добрим ранком, ні з добрим днем. Але зрештою це в минулому, зараз я тут, у Бетісі, і це для мене найважливіше.

Події поза полем дуже вплинули на мою гру. Я знаю свій потенціал і свої якості, я не просто так грав на чемпіонаті світу і повернувся до національної збірної. Я беру на себе відповідальність за те, що не грав так, як хотів. Але завжди намагаюся бачити світлу сторону — цей досвід у Юнайтед допоміг мені побачити себе", — сказав бразилець.

З моменту переходу в Бетіс Антоні провів чотири матчі, відзначившись одним голом та однією результативною передачею. Після семи турів Ла Ліги "зелено-білі" займають шосте місце з 12 очками.