Ліга Європи

"Лісники" втратили перемогу на виїзді.

Головний тренер Ноттінгем Форест Анге Постекоглу висловився після нічийного результату з Бетісом (2:2) в матчі першого туру загального етапу Ліги Європи. Цитує австралійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Наша гра була сповнена якості, старання та зусиль. Це не той результат, якого ми хотіли. Гравці заслуговували на нагороду за свою хорошу гру. Нам потрібний був третій гол, але ми його не забили. У Бетіса є гравці, які можуть створити проблеми, і ми поплатилися за це.

Я пишаюся зусиллями своїх гравців. Це важкий виїзд, складні умови – висока вологість, яка сильно вимотує, плюс стан поля. У першому таймі наш футбол був чудовим. Єдине, чим можна бути незадоволеним, — ми не змогли поставити крапку в грі. У другому таймі нам довелося більше оборонятися, але я не відчував реальної загрози. Тим не менш, ми таки втратили перемогу", — заявив Постекоглу.

