Football.ua представляє прев'ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який пройде 4 жовтня та розпочнеться о 17:00.
Арсенал — Вест Гем, getty images
04 жовтня 2025, 08:15
У сьомому турі англійської Прем’єр-ліги на Емірейтс Стедіум зійдуться Арсенал та Вест Гем. Лондонське дербі обіцяє бути принциповим і гарячим: господарі продовжують боротьбу за лідерство в турнірній таблиці, тоді як гості намагаються відірватися від зони вильоту з приходом нового тренера.
АРСЕНАЛ — ВЕСТ ГЕМ
СУБОТА, 4 ЖОВТНЯ, 17:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Команда Мікеля Артети перебуває у чудовій формі: після мінімальної поразки від Ліверпуля наприкінці серпня "каноніри" не програють у всіх турнірах. Вони впевнено розгромили Ноттінгем Форест, стартували з перемоги в Лізі чемпіонів проти Атлетіка, зіграли внічию з Манчестер Сіті, а згодом перемогли Ньюкасл та Олімпіакос. Лондонці виглядають збалансовано — надійна оборона й креатив у середині поля дозволяють їм диктувати умови суперникам, а на тлі наявності двох рівноцінних складів будь-яка втрата навіть ключового гравця наразі не відчувається як щось катастрофічне.
Особливої уваги заслуговує останній виїзд на Сент-Джеймс Парк, де Арсенал вирвав перемогу на 96-й хвилині, демонструючи характер претендента на довгоочікуваний титул. Крім того, Букайо Сака готується провести свій 200-й матч у Прем’єр-лізі, і фанати "канонірів" очікують, що він увійде в історію, як колись Тьєррі Анрі, який також відзначився у своєму ювілейному матчі.
Щодо суперника Арсеналу, то початок сезону виявився справжнім випробуванням для "молотобійців". Серія поразок і лише три очки в перших п’яти турах призвели до відставки Грема Поттера. Новий наставник Нуну Ешпіріту Санту дебютував із нічиєї проти Евертона (1:1), де Джаррод Боуен вкотре підтвердив свій статус лідера атаки. Проте команда й далі залишається у небезпечній зоні — наразі Вест Гем посідає 19-те місце в таблиці.
Цікаво, що саме Вест Гем останнім часом став справжнім "прокляттям" для Арсеналу на Емірейтс: два останні візити "молотобійців" на Емірейтс завершилися їхніми перемогами без пропущених м’ячів. Ще одна сенсація зробила б їх лише другою командою в історії, якій вдавалося тричі поспіль брати гору на полі "канонірів". Але проти команди Нуну не тільки провальний старт нового сезону, а й статистика столичних дербі: Вест Гем програв вісім із останніх одинадцяти зустрічей із клубами з Лондона.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.20, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 15.0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 7.10.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Райс — Сака, Йокерес, Езе
ВЕСТ ГЕМ : Ареола — Вокер-Пітерс, Мавропанос, Кілман, Діуф — Магасса — Боуен, Фернандеш, Пакета, Саммервілль — Фюлькруг
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:0