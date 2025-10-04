СУБОТА, 4 ЖОВТНЯ, 17:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Мікеля Артети перебуває у чудовій формі: після мінімальної поразки від Ліверпуля наприкінці серпня "каноніри" не програють у всіх турнірах. Вони впевнено розгромили Ноттінгем Форест, стартували з перемоги в Лізі чемпіонів проти Атлетіка, зіграли внічию з Манчестер Сіті, а згодом перемогли Ньюкасл та Олімпіакос. Лондонці виглядають збалансовано — надійна оборона й креатив у середині поля дозволяють їм диктувати умови суперникам, а на тлі наявності двох рівноцінних складів будь-яка втрата навіть ключового гравця наразі не відчувається як щось катастрофічне.

Особливої уваги заслуговує останній виїзд на Сент-Джеймс Парк, де Арсенал вирвав перемогу на 96-й хвилині, демонструючи характер претендента на довгоочікуваний титул. Крім того, Букайо Сака готується провести свій 200-й матч у Прем’єр-лізі, і фанати "канонірів" очікують, що він увійде в історію, як колись Тьєррі Анрі, який також відзначився у своєму ювілейному матчі.

Щодо суперника Арсеналу, то початок сезону виявився справжнім випробуванням для "молотобійців". Серія поразок і лише три очки в перших п’яти турах призвели до відставки Грема Поттера. Новий наставник Нуну Ешпіріту Санту дебютував із нічиєї проти Евертона (1:1), де Джаррод Боуен вкотре підтвердив свій статус лідера атаки. Проте команда й далі залишається у небезпечній зоні — наразі Вест Гем посідає 19-те місце в таблиці.

Цікаво, що саме Вест Гем останнім часом став справжнім "прокляттям" для Арсеналу на Емірейтс: два останні візити "молотобійців" на Емірейтс завершилися їхніми перемогами без пропущених м’ячів. Ще одна сенсація зробила б їх лише другою командою в історії, якій вдавалося тричі поспіль брати гору на полі "канонірів". Але проти команди Нуну не тільки провальний старт нового сезону, а й статистика столичних дербі: Вест Гем програв вісім із останніх одинадцяти зустрічей із клубами з Лондона.