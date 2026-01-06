Англія

Керманич Ньюкасла спростував інформацію про те, що він може замінити Рубена Аморіма на Олд Траффорд

Едді Гау поклав край спекуляціям, які пов'язували його з вакантною посадою головного тренера Манчестер Юнайтед.

Попри підтримку його кандидатури з боку легенд червоних дияволів Пола Скоулза та Нікі Батта, 47-річний фахівець заявив, що повністю зосереджений на роботі з сороками. У відповідь на запитання журналістів про своє майбутнє, Гау був категоричним:

"З мого боку нічого не змінилося.Я на 100% тут, працюю на повну силу, опустивши голову і ігноруючи все, що ви, хлопці, пишете, хороше чи погане, тому що це не має значення. Головне — це сьогоднішня робота і підготовка команди до гри з Лідсом" — заявив наставник.

Гау, який привів Ньюкасл до перемоги в Кубку ліги минулого сезону та вивів команду в Лігу чемпіонів, підкреслив, що щасливий на Сент-Джеймс Парк і цінує стосунки з керівництвом клубу.

"Зараз я дуже щасливий. У мене неймовірні стосунки з правлінням відтоді, як я прийшов у клуб, і це ніколи не змінювалося. Я вважаю, що мені дуже пощастило мати це", — додав тренер.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед шукає нового наставника після звільнення Рубена Аморіма. Окрім Гау, преса також називає наставника Крістал Пелас Олівера Гласнера одним із кандидатів на цю посаду. Тим часом Гау готує свою команду до важливого матчу проти Лідса, який відбудеться вже цієї середи.