Англія

Англієць захищає свого одноклубника.

Вінгер англійського Ньюкасла Ентоні Гордон відповів на слова голови ради директорів Баварії Карл-Гайнца Румменігге щодо трансферу Ніка Вольтемаде зі Штутгарта в стан "сорок". Його слова наводить Bayern&Germany.

"Я не розумію, навіщо говорити про гравця, який не грає у вашому клубі. Чесно кажучи, це трохи безглуздо, особливо коли гравець дуже добре почав.

Якби він почав погано, і ви б зробили таке зауваження... Але він забив три голи в чотирьох матчах (насправді три голи в шести матчах — прим.), тому цей коментар звучить трохи дивно", – сказав Гордон.

Раніше тренер Ньюкасл Едді Гау відповів на образу клубу керівником Баварії.