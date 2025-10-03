Англієць захищає свого одноклубника.
03 жовтня 2025, 21:49
Вінгер англійського Ньюкасла Ентоні Гордон відповів на слова голови ради директорів Баварії Карл-Гайнца Румменігге щодо трансферу Ніка Вольтемаде зі Штутгарта в стан "сорок". Його слова наводить Bayern&Germany.
"Я не розумію, навіщо говорити про гравця, який не грає у вашому клубі. Чесно кажучи, це трохи безглуздо, особливо коли гравець дуже добре почав.
Якби він почав погано, і ви б зробили таке зауваження... Але він забив три голи в чотирьох матчах (насправді три голи в шести матчах — прим.), тому цей коментар звучить трохи дивно", – сказав Гордон.
