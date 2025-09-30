Німеччина

Александер Верле відповів на іронію легенди Баварії.

В Штутгарті відреагували на висловлювання Карла-Гайнца Румменігге, члена наглядової ради Баварії.

У контексті переходу Ніка Вольтемаде до Ньюкасла за 85 мільйонів євро Румменігге заявив: "Можу привітати тих у Штутгарті, хто знайшов 'ідіота', який заплатив стільки грошей. Баварія так би не зробила".

Гендиректор Штутгарта Александер Верле відповів: "Ми завжди раді привітанням із Мюнхена".

Влітку Ньюкасл придбав нападника Вольтемаде у Штутгарта за 85+5 мільйонів євро. Футболістом також цікавилася Баварія.

У поточному сезоні АПЛ Вольтемаде забив 2 голи в 3 матчах.