Англія

Португалець під сильним тиском.

Керівництво Манчестер Юнайтед може вже сьогодні відправити головного тренера команди Рубена Аморіма у відставку. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, боси МЮ можуть звільнити португальського фахівця в разі поразки від Сандерленда у матчі 7-го туру АПЛ.

Зазначається, що головний тренер "червоних дияволів" перебуває під серйозним тиском напередодні цієї гри і ще одна поразка може позначитися на довірі керівництва клубу.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає 14-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, набравши сім очок після шести зіграних турів.

Матч між МЮ та Сандерлендом відбудеться сьогодні, о 17:00 за київським часом.